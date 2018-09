Incidente mortale sulla Marecchiese: vittima un 57enne in sella ad una moto

Un furgone in transito sulla Marecchiese, a San Martino dei Mulini stava per svoltare a sinistra, in Via della Scienza quando una moto, sopraggiunta nel frattempo da dietro, lo avrebbe urtato con violenza. Il centauro, un uomo di 57 anni residente nella zona, è stato sbalzato a terra. Vani i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo sul posto per 40 minuti ma per non c'è stato nulla da fare.



Seguiranno aggiornamenti