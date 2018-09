Mortale Marecchiese: la vittima era un ex consigliere comunale di Talamello

Ancora un incidente mortale, ieri, lungo la Marecchiese a San Martino dei Mulini. Ha perso la vita Massimo Vitri, 57 anni, ex consigliere comunale a Talamello, residente a Novafeltria. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, la vittima, in sella ad uno scooter, avrebbe tamponato un furgone, per poi finire fuori strada riportando traumi che si sono rivelati fatali.



Nel video le immagini dello scontro