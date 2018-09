Pesaro: poliziotti “fiutano” odore di marijuana, arrestato 50enne campano

Un uomo di 50 anni, originario della Campania, stava aggirandosi sul lungomare di Pesaro con un borsone in spalla, attirando l'attenzione del personale della Polizia. Gli agenti lo hanno pedinato per poi fermarlo. Il borsone, che era vuoto, emanava un forte odore di marijuana, così i poliziotti hanno deciso di approfondire il controllo perquisendo l'uomo. Nella tasca dei bermuda sono state rinvenute alcune “panette” di hashish del peso complessivo di 150 grammi. Altri involucri contenenti la stessa sostanza, per 700 grammi, sono stati trovati negli indumenti intimi e nelle scarpe, nonché 80 grammi di marijuana. Inevitabile l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sottoposto a giudizio direttissimo, l'uomo è stato condannato ad un anno e 8 mesi di detenzione con pena sospesa.



fm