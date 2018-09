Non c'è pericolo di fuga, l'evaso torna in libertà

Achille Lia è in attesa dell'udienza di estradizione

Torna in libertà Achille Lia, il 50enne calabrese evaso dal carcere di San Marino lo scorso 19 agosto insieme al bosniaco Albano Ahmetovic, tuttora latitante. La corte d'Appello di Bologna ha accolto la richiesta dei suoi legali ed attenuato la misura cautelare in vista dell'udienza di estradizione (che ci sarà il 3 ottobre), ritenendo non ci sia pericolo di fuga. Una decisione che Lia, rintracciato quattro giorni dopo la fuga a casa di un amico, attenderà con il solo obbligo di dimorare nel Comune di Forlì, dove vivono alcuni suoi famigliari.