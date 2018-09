Riccione: proiezione “Sulla mia pelle” piantonata, Ilaria Cucchi: “Era necessario?”

Ieri a Riccione la proiezione del film “Sulla mia pelle”, diretto da Alessio Cremonini, che racconta l'ultima settimana di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi. Al Cinepalace erano presenti anche la sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, e l'avvocato Fabio Anselmo. Ilaria con un post su Facebook critica la decisione del questore di Rimini Maurizio Improta di far “piantonare” il film e il successivo dibattito da due poliziotti. “Era necessario? - si chiede - Non sarebbe meglio dedicare attenzione ai criminali?”. Poi la stoccata: “Consiglio al questore di Rimini di guardare il film fino alla fine, così potrà capire che Stefano è morto e quindi non è più pericoloso”.



Il post di Ilaria Cucchi