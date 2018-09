Jet russo, alta tensione Mosca - Tel Aviv

Alta tensione fra Mosca e Israele dopo che un jet dell'aeronautica russa con a bordo 14 militari è stato abbattuto per errore dalla contraerea siriana mentre era in corso un raid di F16 israeliani su obiettivi di Damasco. Mosca ha accusato l'aviazione dello stato ebraico di essersi fatta scudo con il velivolo russo e convocato l'ambasciatore israeliano. Il governo israeliano esprime "dolore per la morte dell'equipaggio" e dice di considerare "il regime di Assad, pienamente responsabili dell'incidente".