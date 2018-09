Guerra nei cieli: Mosca, F-16 Israele si sono fatti scudo con nostro jet

Un aereo militare russo Il-20 con a bordo 14 militari è scomparso dai radar ieri notte mentre sorvolava il Mediterraneo di ritorno ad una base russa in Siria. Secondo la Cnn, che cita un anonimo ufficiale Usa, sarebbe stato abbattuto per errore dalla contraerea di Damasco mentre era in corso un raid di F16 israeliani su obiettivi siriani.



L'aereo Il-20 dell'aeronautica russa è stato abbattuto dalla contraerea siriana. Lo ha confermato il ministero della Difesa russo. Che però ha anche precisato che gli F-16 israeliani si sono fatti scudo con il velivolo russo ed è per questo che è stato centrato dai missili di Damasco. Una condotta che Mosca ha definito "ostile". "Le azioni militari di Israele hanno portato alla morte di 15 soldati russi", ha sottolineato il ministero. Lo riporta la Tass.