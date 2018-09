Divieto di sosta per “Giardini d'Autore”, strage di motorini in Piazza Malatesta

Sui cartelli disposti nei pressi del parcheggio per le moto di Piazza Malatesta vi è scritto che dalle 7 della mattina fino alle mezzanotte di ieri era vietata la sosta, con rimozione forzata, per la stesura di un manto erboso sintetico, in vista della manifestazione “Giardini d'Autore”. Eppure di moto e scooter ce n'erano parecchi, tanto che il carroattrezzi, chiamato dalla Polizia Municipale, ha impiegato diverso tempo a caricarli e trasportarli al deposito. Così, oltre alla multa per sosta vietata, i motociclisti dovranno pagare anche la chiamata ed il riscatto del mezzo. Secondo il Corriere Romagna, le due ruote multate sono state una trentina. “Nessuno però ha fatto scenate, i cartelli erano evidenti”, ha raccontato al quotidiano un Agente della Municipale.



fm