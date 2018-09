Guardia di Rocca: nei controlli per il trasporto di contante, scoperte piccole quantità di droga

Il 10 e il 18 settembre, la Guardia di Rocca, in tre distinti controlli eseguiti per verificare il trasporto transfrontaliero di denaro, ha scoperto e sequestrato modiche quantità di marijuana e di hashish, trasportate, in due dei casi, a bordo di autovetture condotte da cittadini italiani, un uomo e una donna, mentre nell’ultima occasione da un cittadino albanese. Tutte e tre le persone risiedono nelle aree limitrofe al nostro Territorio.



I due italiani sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per la sola detenzione; mentre la GdR ha contestato all' albanese, anche la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti in quanto risultato positivo alle analisi.



La patente è stata ritirata e trasmessa al Dirigente URAT per il provvedimento di sospensione.



La Guardia di rocca ha inoltre sequestrato ancora una piccola quantità di marijuana, sulla strada. Era in un involucro in plastica: un sammarinese l'ha trovato e portato all’Ufficio del Reparto. Anche in questo caso l'indagine prosegue