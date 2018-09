Sesso non protetto: imprenditore sammarinese rischia denuncia per stupro

Avrebbe obbligato una escort ad un rapporto senza l'uso del preservativo



I fatti risalgono a qualche giorno fa quando una ragazza 24enne dell'Est Europa si è rivolta al Pronto Soccorso di Rimini dopo essere stata costretta ad un rapporto non protetto da un imprenditore sammarinese. La giovane ha parlato di un “cliente” abituale, distinto, spesso generoso, con il quale non c'erano mai stati problemi. I due si sono visti a cena prima dell'episodio potenzialmente criminoso. Poi l'invito ad entrare in una camera d'albergo, ma “questa volta senza protezione”. Secondo il racconto della ragazza, il tono non ammetteva un rifiuto. Lei invece ha opposto resistenza. Ma l'uomo – come racconta il Corriere Romagna – l'ha presa per i polsi e l'ha costretta a fare sesso alle sue condizioni. Dopo essere stata al Pronto Soccorso, la donna sta meditando di denunciarlo per violenza sessuale: “Vorrei fargliela pagare”.



fm