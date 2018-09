Gessica Notaro: rinviato al 15/11 l'appello per Tavares

E' stato rinviato al 15 novembre il processo di appello per Eddy Tavares, il 30enne di Capo Verde che ha sfregiato l'ex fidanzata, la riminese show girl e cantante, Gessica Notaro, gettandole in viso dell'acido, il 10 gennaio del 2017. Gli avvocati difensori di Tavares, Riccardo Luzi e Andrea Tura, hanno chiesto l'unificazione dei procedimenti, per l'acido quindi per lesioni e per stalking per cui il capoverdiano è già stato condannato rispettivamente a 10 anni in rito abbreviato e a 8 anni in rito ordinario dal Tribunale di Rimini.



La Corte bolognese ha accolto la richiesta di accorpamento dei processi e ha rinviato al 15 novembre data in cui si sarebbe discusso l'appello per il reato di stalking.