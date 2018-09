Scontro sulla statale 16: grave un centauro finito nel fosso

Si trova ricoverato al Bufalini di Cesena, il motociclista rimasto vittima ieri pomeriggio si un grave incidente avvenuto sulla statale 16 tra Rimini e Bellaria. Lo scontro è avvenuto dopo le 18. Sembra che il motociclista si sia scontrato con un furgone che si stava immettendo sulla Adriatica. Prima l'urto poi il mezzo a due ruote è finito in un fosso laterale. Sul posto il 118 che ha stabilizzato l'uomo e poi lo ha trasportato in eliambulanza al Bufalini. Sul posto anche i vigili del fuoco e la Polizia di stato che ha ricostruito la dinamica regolando il traffico particolarmente intenso in quell'ora. Si sono formate code in entrambe le direzioni.