Pesaro, cade dalla finestra per sfuggire ai poliziotti: ferito 50enne

Prima ha accolto con lanci di secchi d'acqua gli agenti delle Volanti della Questura di Pesaro, intervenuti per una lite un famiglia, poi li ha minacciati con un coltello da cucina, quindi si è barricato in una camera e ha cercato di fuggire calandosi dalla finestra. Ma ha impattato malamente al suolo ed è finito in ospedale: non è in pericolo di vita. Protagonista dell'episodio un 50enne italiano, il capofamiglia, risultato in preda ai fumi dell'alcol. Cure mediche anche per uno dei poliziotti rimasto lievemente ferito nel tentativo di bloccare l'uomo. Il 50enne è stato denunciato a piede libero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per le minacce ai familiari, che apparivano incolumi e che rifiutavano la visita medica.