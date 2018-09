Santarcangelo, schianto fra auto e scooter: grave il motociclista

Un altro schianto, nella prima serata di ieri, sulle strade riminesi. Un motociclista si è scontrato con una mercedes ed è stato poi trasportato in gravi condizioni all'Ospedale Bufalini di Cesena. Il fatto è accaduto a Santarcangelo, verso le 20.30. A causare il sinistro, secondo le prime ricostruzioni, il sorpasso, da parte dello scooterista, di alcune auto in fila. L'uomo, in sella al ciclomotore, averebbe impattato la parte anteriore di una vettura che si stava immettendo in quel momento sulla strada principale, cadendo quindi a terra. Sul posto - per stabilizzare il ferito - sono intervenute un'ambulanza ed un'auto medicalizzata, assieme alla Polizia Municipale per i rilievi.