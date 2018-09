Coppia di Riccione arrestata per spaccio

Una coppia di Riccione – un 36enne pregiudicato (F.D.) e la convivente (C.A.M.), 35enne – sono stati arrestati dai Carabinieri di Cattolica con l'accusa di spaccio. Usavano un pied-à-terre, un piccolo appartamento per studenti, vicino a Urbino per spacciare eroina, hascisc e marijuana. Nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, i due sono stati trovati in possesso di 350 grammi di eroina, 1,70 di marijuana e 1,50 di hashish, oltre a 5.700 euro in contanti ritenuti provento di spaccio e di materiale per la preparazione delle dosi.



I carabinieri della Stazione di Misano Adriatico invece hanno tratto in arresto un 40enne ucraino, in Italia senza fissa dimora, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Rimini in sostituzione di una precedente misura cautelare di divieto di dimora nel territorio della Regione Emilia-Romagna per rapina. L'aggravamento scaturisce da violazioni agli obblighi imposti.