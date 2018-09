Incidente grave a Sant'Aquilina. Moto targata San Marino si scontra contro una vettura

Un uomo che stava viaggiando su uno scooter T Max con targa sammarinese è ricoverato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena per le ferite riportate in un incidente avvenuto questa mattina sulla strada Sant'Aquilina.



Erano circa le 9: lo scooterista a velocità sostenuta stava viaggiando in direzione San Marino ed ha centrato in pieno un'Alfa Romeo Giulietta che si stava immettendo da una strada privata. Dopo avere sbattuto nella fiancata lato passeggero è finito in un fossato che costeggia la carreggiata. Sul porto è intervenuta la Polizia Municipale, che ha chiuso per un'ora la strada, in entrambi i sensi di marcia, per i rilievi