Stupefacenti: denunciata una persona a San Marino

Nel tardo pomeriggio di venerdì 21 settembre la Gendarmeria ha perquisito un'abitazione di San Marino per accertare se vi era all'interno della sostanza stupefacente. Sono stati rinvenuti 3 grammi di marijuana.



Le indagini da parte degli agenti erano partite a seguito di una serie di controlli su un maggiorenne, già conosciuto per aver fatto uso di droghe leggere. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà e deferito al Commissario di Legge che coordina le indagini.