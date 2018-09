Addio a Zanza, il playboy della Riviera

Addio a "Zanza", il re dei vitelloni romagnoli. Maurizio Zanfanti, questo il suo nome, aveva 63 anni e si è spento nella notte per un malore improvviso. Ad allertare il 118, una 23enne dell'est Europa che, secondo indiscrezioni, in quel momento si trovava appartata con lui per un incontro amoroso, in un'auto in via Pradella. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione attuati dai soccorritori al loro arrivo, i quali non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Il mito di Zanza nasce nella Rimini degli anni '70, fra il Carnaby e il Blow Up, in una Riviera ricca di locali notturni e di bellezze - soprattutto straniere - che non resistono al suo fascino. La sua fama di latin lover giunge oltre i confini nazionali, finendo anche sulle pagine di giornali stranieri molto seguiti, come il tedesco Bild.