Incidente sulla Superstrada, traffico rallentato

Nello schianto un furgoncino si è ribaltato a Cailungo

Spettacolare incidente questa mattina attorno alle 8 sulla superstrada di San Marino all'altezza del McDonald's. Un furgoncino bianco con targa sammarinese che stava svoltando verso Cailungo, in direzione Ospedale, è stato centrato da un'auto nera, una Lancia Lybra con targa italiana, che stava risalendo. L'impatto è stato forte, tanto che il furgoncino si è ribaltato. Per fortuna nessuna grave conseguenza per i conducenti. Solo ripercussioni sul traffico tuttora rallentato sulla superstrada. Sul posto la Polizia Civile per i rilievi. Seguiranno aggiornamenti