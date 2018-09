Polizia civile: reati in aumento a San Marino, dalla detenzione di sostanze alla violenza di genere

Reati in aumento a San Marino. La tendenza emerge da un report della Polizia civile. Solo a settembre sono state deferite all'autorità giudiziaria 23 persone per motivi che vanno dalla detenzione di stupefacenti, con due persone attualmente in carcere, fino al danneggiamento di beni dello Stato.



Dal 2017 al 2018 i reati aumentati di più sono quelli legati a detenzione, spaccio o uso di stupefacenti: i casi passano da 8 a 22 casi (+ 175%). Incremento del 142,9% per reati ricollegabili a danneggiamento, minacce, offese a pubblico ufficiale o truffa assicurazioni. Più che raddoppiate le situazioni di guida in stato di alterazione psicofisica. Passano da uno a due gli episodi di violenza sulle donne e di genere.



Diminuiscono, invece, i casi di mancanza di copertura assicurativa RCA.



mt