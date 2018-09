Prostituzione, droga e rapine. Sequestrato il "Lady Godiva" di Rimini

In corso dall'alba di oggi un'operazione della Polizia di Stato che coinvolge il noto Night Club "Lady Godiva" di Rimini. Sono state disposte 19 misure cautelari e il sequestro del locale. Le accuse in ballo per gli esercenti sono di sfruttamento della prostituzione, spaccio di droga e rapina aggravata.



Le indagini sono partite indagando su una rete di spacciatori, soprattutto albanesi, da parte degli agenti dell'Antidroga. Si è così scoperto un 'sottobosco' di criminalità legata allo spaccio di cocaina e a reati di prostituzione. È stato infatti dimostrato attraverso filmati e fotografie in mano agli inquirenti che le ragazze si concedevano nei privè in cui venivano organizzati gli incontri con i clienti. Nel locale veniva spacciata droga, in particolare cocaina, in gran quantità.



8 persone sono state arrestate, 4 sono ai domiciliari. Fra i destinatari delle misure cautelari ci sono anche sono anche il titolare, il gestore e l'addetto alla sicurezza. Nel traffico sono coinvolti anche due autori di un furto di un orologio Bulgari ai danni di un noto avvocato riminese nel febbraio 2017, arrestati nel corso delle indagini.



L'operazione della squadra mobile della questura di Rimini chiamata 'Privé' ha coinvolto 120 agenti, impegnati anche con unità cinofile utilizzate per il blitz nel locale. Tre delle misure sono state eseguite a Torino, Brindisi e Alessandria.