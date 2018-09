Scoppio pauroso a Serravalle: auto in fiamme

Un botto spaventoso ha scosso la popolazione di Serravalle nel tardo pomeriggio di oggi. Un'auto che stava transitando su via Cesare Cantù ha preso fuoco, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Botta.



Il mezzo è poi esploso con uno scoppio che è stato distintamente sentito a centinaia di metri. Sul posto sono intervenute la sezione antincendio della Polizia Civile e la Guardia di Rocca.



Pare non ci siano feriti. Il guidatore si è infatti accorto in tempo del fumo che l'auto stava sprigionando, riuscendo così a guadagnare una fuga sicura e a chiamare soccorso. La strada è stata momentaneamente chiusa per le operazioni di spegnimento. La situazione al momento è sotto controllo e la viabilità è stata ripristinata.



Nel play, il video dell'incendio