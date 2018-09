Arrestato anche il secondo evaso, Ahmetovic catturato a Rovigo

Albano Ahmetovic, il 32 enne bosniaco evaso il 19 agosto dal carcere di San Marino, è stato arrestato dai Carabinieri di Castelmassa, in provincia di Rovigo. I militari dell'Arma erano da tempo sulle sue tracce. Come riporta l'Ansa, pare che i Carabinieri tenessero sott'occhio alcune delle abitazioni di nomadi imparentati con il latitante. È stato così intercettato dai Carabinieri in località Bergantino, a bordo di un'auto risultata poi rubata a Bologna qualche giorno prima.



Il bosniaco è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, vista la sua lunga lista di precedenti tra cui porto abusivo d'armi, furto e minacce. Era infatti ricercato anche in Italia, da dove risulta evaso dai domiciliari a Rimini, tranciandosi il braccialetto elettronico che lo controllava. Da qui la sua fuga verso il Titano.