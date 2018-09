Principio d'incendio a Falciano, intervengono i vicini

Nella prima sera di ieri, intorno alle 20, una signora di Falciano ha dato l'allarme vedendo delle fiamme sprigionarsi dal tetto di una villetta ecologica (in legno) in costruzione in località Le Bosche. Immediato l'intervento della sezione antincendio della Polizia Civile. I primi a giungere sul posto sono però stati i vicini che con mezzi rudimentali – i classici secchi d'acqua – sono riusciti ad avere la meglio sul principio d'incendio. Gli agenti di Polizia hanno così avuto il compito di assicurarsi che tutto fosse davvero sotto controllo. Al loro vaglio le possibili cause delle fiamme. Essendo una casa ancora in costruzione, è probabile che gli operai abbiano lasciato qualche macchinario acceso.