A Rimini arriva lo Scout Speed, l'autovelox installato sulle auto di Polizia

Fra le dotazioni della Polizia Municipale di Rimini entrerà in funzione a breve lo Scout Speed, il nuovo strumento per controllare la velocità dei veicoli.



Si tratta di un autovelox di ultima generazione in grado di rilevare le violazioni al codice della strada direttamente da un mezzo di servizio in movimento.



Gli eccessi di velocità saranno quindi controllati direttamente dalle auto delle forze dell'ordine. Il sistema permette di rilevare le infrazioni da ogni posizione, quindi il cittadino imprudente rischierà le sanzioni indipendentemente se precederà, sorpasserà o semplicemente incontrerà sulla sua strada la pattugli di Polizia.



Una misura che mira a ridurre gli incidenti stradali per velocità eccessiva, che nel 2017 corrispondevano al 40.8% dei casi. Negli ultimi 8 anni le violazioni a Rimini sono state 2566, 254 solo nei primi nove mesi del 2018.



Comunicato Stampa Polizia di Rimini