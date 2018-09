Incidente auto-scooter sulla Marecchiese: guidatore positivo all'alcoltest

Incidente nella serata di ieri, attorno alle 22.30, sulla Marecchiese. Uno scooterone ed un'auto si sono scontrate nei pressi dell'incrocio di Sant'Ermete. Ad avere la peggio il 54enne alla guida della moto che, dopo essere stato stabilizzato sul posto, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Stradale e i Carabinieri per chiarire la dinamica del sinistro.



Da quanto si apprende da RiminiToday, un disabile al volante di un monovolume stava procedendo sulla Marecchiese e, arrivato all'intersezione, ha svoltato a sinistra sulla Trasversale Marecchia in direzione di Santarcangelo. In quel momento, il 54enne in sella a uno Yamaha X-Max stava transitando in direzione Verucchio e, nonostante la frenata, non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sottoposto all'etilometro, il conducente del monovolume è stato trovato positivo e la patente gli è stata ritirata.



Nel video, le immagini dell'incidente



