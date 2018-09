Rimini: a fuoco due imbarcazioni

Incendio scoppiato in serata a Rimini, in Via dei Mille, in prossimità del ponte.



Le fiamme si sono sviluppate su due imbarcazioni probabilmente parcheggiate lungo il fiume.



In corso l'intervento dei Vigili del Fuoco di Rimini per domare l'incendio. Non si hanno al momento notizie su ulteriori danni a cose o persone.