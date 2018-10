Indonesia: oltre 1200 morti

L' Indonesia, colpita venerdì scorso da due terremoti e uno tsunami. Sono 1.203 i corpi finora ritrovati. Anche se non sappiamo ancora qual è la reale estensione dell'emergenza, le proporzioni sono immense con danni catastrofici in molte aree tra l'altro difficili da raggiungere. Il Direttore operativo di Save the Children a Jakarta parla di “grandi edifici crollati, abitazioni sulla costa spazzate via e molte centinaia di vittime tristemente destinate ad aumentare". "Le organizzazioni umanitarie e le autorità locali stanno cercando, con molte difficoltà, di raggiungere le comunità nella zona di Dongala, dove ci si aspetta ci siano i danni più gravi e il numero più alto di vittime. Emergenza nell'emergenza almeno 1.200 prigionieri sono fuggiti da tre carceri .