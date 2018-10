Gendarmeria: operazione antidroga porta all'arresto di un giovane sammarinese

Presentata, in mattinata, alla sede della Gendarmeria, un'operazione che ha portato all'arresto di un sammarinese poco più che ventenne. Il giovane era stato fermato – nei pressi di un confine secondario della Repubblica - mercoledì nel tardo pomeriggio, mentre rientrava dall'Italia con l'auto del padre. Con sé aveva 27 grammi di marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto altri 23 grammi di stupefacente, oltre a materiale per il consumo e bilancini di precisione che lasciano presagire anche un'attività di spaccio. Per questo motivo il ragazzo – disoccupato – era stato accompagnato in Gendarmeria, per essere interrogato alla presenza di un avvocato d'ufficio. Poi la traduzione al carcere dei Cappuccini, dove si trova tutt'ora. Le indagini, ovviamente, proseguono. Giovedì scorso l'interrogatorio di garanzia del Commissario della Legge Antonella Volpinari. Nel corso della conferenza stampa il Tenente Stefano Bernacchi - Comandante del Reparto Operativo di Polizia Giudiziaria - ha presentato un bilancio degli ultimi 10 mesi di attività sul fronte antidroga. Denunciate a piede libero 31 persone, per introduzione in territorio ed uso di sostanze stupefacenti. 6 gli arresti per spaccio: 5 sammarinesi ed un albanese. Sequestrati in totale 800 grammi di droga: tra cocaina, hashish e marijuana.