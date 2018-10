Rimini: rubano alla Coin, la Polizia li blocca un 19 enne e due minorenni

Si aggiravano nel reparto maschile della Coin, in pieno centro, arraffando quanto potevano e nascondendolo in una borsa. Una manovra che non è sfuggita nel tardo pomeriggio di ieri agli addetti alla sicurezza.



Un 19enne di origine albanese, reggeva la borsa di grande dimensioni, l’altro, un minorenne riminese, prelevava dai vari scaffali gli indumenti e li infilava senza quasi guardare o provare alcun capo mentre la terza del gruppo, una ragazza - anch’essa minorenne - copriva il furto da sguardi curiosi e addetti alle vendite.



Richiesto immediatamente l’intervento della Polizia, la pattuglia di volante intervenuta, è riuscita a bloccare i tre ragazzi che, oltrepassate le barriere antitaccheggio, stavano uscendo.



Nella borsa avevano nascosto capi di marca Calvin Klein per oltre 300 euro.



Per il 19enne, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti analoghi, processo per direttissima con il reato di furto pluriaggravato, mentre i due minorenni sono stati denunciati in stato di libertà per lo stesso reato.