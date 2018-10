Rimini: tentano il furto in un'abitazione mentre i proprietari sono in giardino

Tentato furto ai danni di due anziani, residenti a Spadarolo. La coppia se ne stavano tranquillamente seduta in giardino nel primo pomeriggio di sabato, quando una banda, composta da tre donne italiane, è entrata in azione.



La più giovane, una 18enne di Rieti, ha fatto da palo, mentre le altre due, una 40enne di Coriano e una 58enne di La Spezia si sono intrufolate in casa, entrando in camera da letto alla ricerca di denaro e gioielli.



Fortunatamente sul posto è giunto il figlio dei proprietari che, notando un auto mai vista prima e la porta aperta, ha chiamato il 112 richiedendo l'intervento di una pattuglia. L'uomo, dopo essersi assicurato che i genitori stessero bene, è entrato i casa e ha sorpreso le due ladre.



Abbandonata la refurtiva le due malfattrici hanno spinto l'uomo violentemente e si sono date alla fuga, ma è stato inutile grazie all'intervento dei Carabinieri che sono riusciti a bloccarle prontamente, assieme alla loro complice.



Le due malfattrici che sono penetrate nell'abitazione sono state arrestate, mentre la 18enne è stata rimessa in libertà, in attesa del processo.