Carisp, indietro tutta. Il processo slitta ad aprile 2019

Rinviato nella primavera del prossimo anno il processo Carisp. L'udienza di oggi solo per concordare la data della prossima: il 17 aprile 2019. Causa dell'ennesimo slittamento il trasferimento ad Ancona di uno dei membri della Corte.



Quando il processo riuscirà ad entrare nel vivo saranno pertanto passati i 10 anni dal clamore dell’operazione ‘Varano’, che nel 2009 portò in carcere i vertici della Cassa di risparmio del San Marino per la partecipazione nel gruppo bolognese Delta, specializzato nel credito al consumo. E quasi uno dal suo ritorno a Forlì, dopo il peregrinare per tribunali per via della competenza territoriale. Le contestazioni sono, a vario titolo, di riciclaggio, abusivismo bancario, false comunicazioni alla vigilanza e ostacolo all’organismo di controllo.