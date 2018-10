Rimini: ustioni troppo estese, non ce l'ha fatta l'uomo avvolto dalle fiamme

L'uomo di 75 anni che nel pomeriggio di martedì era stato avvolto dalle fiamme dopo aver cercato di tagliare con un flessibile una bombola di gas, non ce l'ha fatta. Ricoverato in condizioni gravissime al Bufalini di Cesena, Luciano Rinaldi è morto dopo un giorno di agonia a causa delle ustioni riportate sulla quasi totalità del corpo.



I rilievi effettuati dai Carabinieri in via Bargellona, nelle campagne di San Vito, hanno permesso di ricostruire la vicenda. A innescare l’esplosione è stata la reazione del gas, fuoriuscito dalla bombola su cui Rinaldi aveva praticato il taglio, con le scintille prodotte dal contatto del flessibile con il contenitore di metallo. La fiammata ha poi violentemente investito l’uomo non lasciandogli scampo.