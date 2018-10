Galazzano: furto sventato dalla Guardia di Rocca

Nel tardo pomeriggio di venerdì una comunicazione della Centrale Operativa Interforze ha allertato le forze dell'ordine per la presenza in Territorio di un veicolo sospetto, lo stesso utilizzato per il furto alla mensa di Serravalle avvenuto l’8 dicembre dello scorso anno. Di lì a poco, una pattuglia della Guardia di Rocca ha notato un portone spalancato in un capannone di Galazzano, decidendo di adoperarsi per un controllo più approfondito.



Gli agenti non hanno fatto in tempo ad avvicinarsi che dal capannone è uscito un furgone bianco, con targa italiana, che ha evitato l'auto della Guardia di Rocca per poi sfrecciare ad alta velocità verso il confine. Sono state così allertate le autorità di polizia italiana ma, al momento, non sono emersi esiti. Dal seguente sopralluogo nel capannone è emerso che, grazie all'intervento della pattuglia, i ladri sono riusciti a rubare solo oggetti di poco conto.