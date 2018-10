Presentate ai Capitani Reggenti due istanze d'arengo per aumentare la sicurezza sulle strade

Riguardano due strade, a Falciano e Montegiardino. Le richieste sono segnaletiche più chiare e la presenza di dossi rallentatori

“I limiti di velocità non rispettati hanno causato negli anni numerosi incidenti, chiediamo vengano posizionati dossi rallentatori”. È la richiesta dei residenti in Strada Ca' Valentino, a Falciano, ai Capi di Stato Mirco Tomassoni e Luca Santolini. Negli anni sono stati numerosi gli incidenti per l'alta velocità con cui transitano le autovetture, spiegano i residenti. La strada risulta però un'arteria principale: “Qualora non fosse possibile installare dossi chiediamo di valutare un altro sistema di rallentamento”.



Sicurezza evidenziata anche nell'Istanza d'Arengo di alcuni residenti di Strada della Giudera, a Montegiardino. I residenti chiedono la messa in sicurezza della strada con qualsiasi strumento che garantisca il rispetto della velocità ed eviti il transito contromano. Anche la posizione del dosso rallentatore dovrebbe essere rivista, posizionandolo prima delle abitazioni.