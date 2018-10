Cercavano droga ma trovano un piccolo arsenale, arrestato 44enne di Corpolò

Dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, i Carabinieri della Stazione di Misano ritrovano un revolver calibro 22, 8 cartucce per la pistola, una serie di bossoli per fucile e un bilancino di precisione nell'abitazione di un 44enne napoletano.

L'uomo è titolare di una pizzeria dell'Alta Valmarecchia, residente a Corpolò ed è stato arrestato con l'accusa di porto abusivo di arma e munizioni. Gli inquirenti dell'Arma, nel corso di una serie di indagini, avevano raccolto informazioni su un presunto traffico di stupefacenti messo in piedi dal partenopeo. Intanto sono in corso le indagini per accertare se la pistola sia stata usata nel territorio.



Nel video l'intervista al Comandante dei Carabinieri di Riccione Marco Califano