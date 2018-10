Presunto stupro di Riccione, la giovane: “Ricordo solo di aver bevuto molto”



La giovane studentessa canadese che nei giorni scorsi aveva riferito di essere stata violentata su una spiaggia di Riccione, ieri è stata ascoltata nuovamente dalla squadra mobile della Questura. Secondo il Corriere Romagna, la 22enne avrebbe ribadito di non ricordarsi quasi nulla della serata, almeno fino all'1.30 quando ha chiesto aiuto ad un portiere di notte di un hotel. Prima aveva telefonato ai Carabinieri chiedendo indicazione su come ritrovare il proprio albergo, ma senza fare alcuna menzione alla situazione che ha poi denunciato. Avrebbe invece confermato di avere bevuto tanto, ma di non aver fatto uso di stupefacenti. Nessun ricordo invece su un possibile rapporto sessuale. Alla studentessa e a chi l'ha soccorsa, la Polizia ha così prelevato campioni di saliva, operazione indispensabile nel caso venissero trovate tracce organiche sui suoi indumenti.



E sempre ieri, in una nota, la sindaca di Riccione, Renata Tosi, ha ribadito “la massima vicinanza alla giovane donna”, auspicando “che la ragazza non abbia subito un'aggressione fisica o di natura sessuale”.



