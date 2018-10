Maltempo: Sardegna in ginocchio, allerta meteo anche in Emilia-Romagna

Intanto sono complessivamente 57 le persone evacuate

Sardegna in ginocchio per il maltempo. I danni maggiori si sono registrati lungo la statale 195 che collega Cagliari a Capoterra, dove un piccolo tratto del ponte sul Rio Santa Lucia è crollato, trascinato via dalla furia dell'acqua.



Come riferisce l'Ansa, già qualche chilometro prima, vicino al pontile della Rumianca, un tratto di strada aveva ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte sulla Scafa. A seguito dell'esondazione del fiume, la forza dell'acqua si è letteralmente portata via un tratto di ponte tagliando la statale in due. Oggi a Cagliari sono rimasti chiusi gli uffici e le scuole di ogni ordine e grado, così come parchi e cimiteri.



Il presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru, per monitorare la situazione di allerta meteo, ieri si è recato nella sala operativa della Protezione civile che raccomanda ai cittadini di attenersi alle normali regole di precauzione, evitando di mettersi per strada nelle zone maggiormente esposte al maltempo e tengano d'occhio gli avvisi che la Sala operativa emette ogni 3 ore.



Ma il maltempo non risparmierà neppure altre zone della penisola. La perturbazione atlantica che ha già provocato almeno otto morti nell’isola di Maiorca, dopo esser passata per la Sardegna oggi raggiungerà il resto del Paese. Il bollettino della Protezione civile prevede forti temporali su Emilia-Romagna e Toscana, specie sui settori occidentali. Allerta arancione sulla Liguria e allerta gialla su alcuni bacini di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, sui settori costieri del Lazio, sui versanti ionico e tirrenico meridionale della Calabria e su alcuni bacini della Sicilia.