Rimini: muore nel sonno una giovane mamma di 28 anni

È al momento inspiegabile la morte di Giada Dall’Acqua, 28 anni, di San Giovanni in Marignano, passata dal sonno alla morte mercoledì scorso mentre si riposava sul divano di casa.

La donna - riportano i giornali locali - è mamma di una bimba di un anno e mezzo e conosciuta nella comunità perché pattinatrice della «Pietas Julia» di Misano.



I primi accertamenti del medico legale sembrano propendere per le cause naturali ma è stata comunque disposta l'autopsia.



Una morte che ha sconvolto anche il mondo sportivo, in primis la scuola di pattinaggio "Pietas Julia" dove aveva iniziato a pattinare dall’età di 4 anni, "poi allenatrice della nostra Società, fino a ieri quando è venuta a mancare", scrive in un post la Società di Misano.

"Lascia la mamma, il marito e la figlia di un anno e mezzo insieme a tutti noi che siamo stati per lei la” famiglia a rotelle” con cui condividere la sua grande passione per il pattinaggio".