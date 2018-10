Coriano: scontro frontale, coinvolta vettura sammarinese

Nel primo pomeriggio uno scontro frontale è avvenuto in via Pedrolara a Coriano. Coinvolte una vettura sammarinese e una italiana, la sammarinese è poi stata tamponata a sua volta da una terza vettura coinvolta nel sinistro. La strada è stata chiusa e sul posto è intervenuto il 118 per prestare soccorso ai feriti, di cui, il più grave, è stato trasportato in elisoccorso al Bufalini di Cesena. La Polizia Municipale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.