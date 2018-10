Il maltempo flagella la Francia, almeno 12 morti nel sud

Paese spaccato in due, le comunità sammarinesi infatti parlano di siccità nella loro regione

Il maltempo flagella il sud della Francia dove le inondazioni hanno trascinato via almeno 12 vite. Colpito il dipartimento dell'Aude, non lontano dal confine con la Spagna, con circa 1.000 persone costrette a lasciare le abitazioni e centinaia di pompieri e gendarmi impegnati nelle operazioni di soccorso. Alle 12 persone decedute, si aggiungono un disperso e otto feriti gravi. Abbiamo contattato le comunità sammarinesi in Francia che sono state risparmiate dalle inondazioni, e paradossalmente sono alle prese con una grave crisi idrica: sia la regione di Aquitania e di Grenoble, i rispettivi presidenti parlano di pesante siccità con la quale devono fare i conti in queste ore.