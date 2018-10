Al via il processo per un incidente mortale alla Cotes

Imputato un autista che investi' involontariamente un collega

Al via il processo per l'incidente mortale avvenuto alla Cotes il 12 maggio dell'anno scorso, quando perse la vita Salvatore Bertucci, un frontaliere 55enne dipendente dell'azienda. L'uomo fu investito da un collega alla guida di un camion durante una manovra, nel piazzale dell'azienda. L'autista è imputato per omicidio colposo.



Il processo è stato aggiornato al 6 novembre quando saranno sentiti i periti, alcuni testimoni e lo stesso imputato, qualora volesse rendere una dichiarazione volontaria o sottoporsi ad interrogatorio.