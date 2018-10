Rimini: furgone piomba su mezzi in sosta, feriti

Brutto incidente nel pomeriggio a Rimini in Viale Principe Amedeo, davanti alla Chiesa di San Girolamo. Per cause in corso di accertamento un Ducato ha perso il controllo e dopo aver invaso la corsia opposta è finito contro un altro furgone con due persone a bordo ed una utilitaria, entrambi in sosta.



Prima dell'impatto un terzo passeggero del furgone era sceso e stava camminando proprio dietro al mezzo, ma fortunatamente è riuscito a scansarsi appena in tempo, evitando così il peggio. Sul posto due ambulanze. La strada è rimasta chiusa per i rilievi della Municipale.

Seguiranno aggiornamenti