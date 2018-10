Rimini: anziano smarrito e in stato confusionale riconsegnato alla propria famiglia

Un anziano smarrito ed in stato confusionale è stato notato questa mattina da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava sulla SS16 in direzione Ravenna.

Gli agenti lo hanno immediatamente avvicinato, protetto e messo in sicurezza: l'uomo era in stato confusionale e non in grado di relazionarsi a causa della sua origine straniera.

Grazie ai documenti però, gli agenti sono riusciti ad avvisare i famigliari ai quali è stato poi prontamente riconsegnato.