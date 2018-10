Tribunale: il professor Guido Guidi denuncia l'ex magistrato dirigente Valeria Pierfelici

Presentata querela per diffamazione, calunnia e omissione di atti d'ufficio

Il professor Guido Guidi, magistrato a San Marino dal 1993 al settembre 2017, ha sporto formale denuncia nei confronti della dottoressa Valeria Pierfelici, per diffamazione, calunnia e omissione d'atti d'ufficio. In particolare, alla base dell'azione legale: le dichiarazioni dell'ex Magistrato Dirigente durante l'audizione in Commissione Affari Giustizia il 30 ottobre del 2017 e le tesi sostenute dalla stessa Pierfelici in un esposto contro il professor Guidi presentato il 10 gennaio 2018.



L'ex magistrato dirigente gli aveva attribuito gravi condotte volte a favorire gli imputati Giuseppe Roberti e Pier Marino Menicucci nell'ambito del processo Mazzini ma Guidi è stato prosciolto per insussistenza del fatto dal Commissario della legge Morsiani lo scorso 2 luglio.

Il professor Guidi ha denunciato l'ex magistrato dirigente Pierfelici anche per “l'omessa relazione sulle comprovate esigenze di servizio”. L'assenza di quell'atto avrebbe infatti impedito al Consiglio Giudiziario di poter deliberare sulla richiesta di proroga nell'incarico che Guidi aveva inoltrato a maggio 2017, nell'imminenza del raggiungimento dei 68 anni e cioè l'età pensionabile.



l.s.