Alcol test all'ora dell'aperitivo. La polizia di Rimini aumenta i controlli

Una vera e propria fila di macchine quella che si è creata ieri sera all'incrocio con il ponte di Tiberio ieri sera a Rimini attorno alle 21.



A causarla un controllo della polizia, mirato ai giovani che solitamente, dalle 19 circa iniziano a circolare nei baretti del centro per bere un aperitivo in compagnia. Munita di etilometro, in un orario inusuale rispetto al solito, la polizia ha controllato tutti i conducenti dei mezzi.



Dato che è impossibile tornare indietro da quella zona i soggetti fermati, 80 secondo quanto riporta il Resto del Carlino, non hanno potuto far altro che attendere il loro turno. Una serie di test che è durata poco dato che le pattuglie sono state chiamate in servizio altrove a causa di un incidente stradale. Questo non è bastato però a "salvare" un automobilista, a cui è stata ritirata la patente.