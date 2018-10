Savignano: anziano muore insieme al suo cane mentre attraversa la strada

Incidente mortale nel pomeriggio nella strada provinciale che collega Savignano con San Mauro. Un uomo del 44 stava attraversando la strada in via Cagnona, poco distante dell'Iper quando è stato investito da una Alfa 147, condotta da un uomo. Per l'anziano, Oreste Lazzarini, di 74 anni e il suo cane non c'è stato nulla da fare. Sono stati sbalzati dal cofano dell'alfa. I sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto la Municipale per i rilievi.