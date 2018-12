Incidente sul lavoro: verifiche in corso per appurare eventuali responsabilità

Verifiche e approfondimenti in corso da parte della Polizia Civile dopo la morte dell'artigiano di origini moldave che ieri, in un'abitazione all'interno del podere di Lesignano, stava eseguendo degli interventi. Un incidente sul lavoro, confermano le autorità, avvenuto mentre l'uomo, 42 anni e residente a Rimini, stava lavorando a una parete in cartongesso. Poi la caduta e il decesso. In base a quanto si è appreso, era un lavoratore autonomo, titolare di una sua licenza. Le indagini sono aperte e si sta procedendo per verificare le eventuali responsabilità dell'accaduto.