Città: a fuoco parte del "Bosco delle Emozioni"

Nella serata di ieri, sul Pianello, un incendio si è sprigionato davanti agli occhi degli increduli passanti e di chi stava festeggiando il Capodanno in Piazza della Libertà. In fiamme parte del Bosco delle Emozioni, per cause ancora da accertare. Il personale del ristorante Righi sarebbe tempestivamente intervenuto con gli estintori, domando il rogo e limitando i danni. In mattinata sono stati ripristinati gli abeti e tutto è tornato alla normalità.