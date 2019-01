Riccione: fiamme divampano in una struttura di accoglienza

Poco prima della mezzanotte un incendio a Riccione, in località Spontricciolo, ha reso inagibile una delle strutture della 'Capanna di Betlemme', realtà di accoglienza della papa Giovanni XXIII, adibita per ospitare 30 persone senza fissa dimora. L'incendio ha coinvolto il piano terra e il primo piano e un cortile esterno. Quando il fuoco è divampato, per cause ancora da accertare, nella struttura c'era solo una persona, rifugiatasi sul terrazzo del primo piano: tratta in salvo dai vigili del fuoco, è stata portata dal 118 in ospedale in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia di Stato.